В Мурманской области установили сроки реагирования на заявки по отлову бродячих собак

Заявки на отлов собак будут передаваться день в день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области определили сроки реагирования на заявки по отлову бездомных животных.

Согласно постановлению правительства региона, заявки, поступающие в администрацию муниципалитетов, передаются организациям по отлову в течение одного рабочего дня. А если собака или другой зверь напал на человека, то заявка передается незамедлительно.

Подрядчик должен приехать к месту, где обитает животное, в течение трех дней после получения заявки, а при нападении - в течение 4 часов (в Мурманске – 2 часов). В Островном, Териберке и Туманном сроки реагирования на заявки на отлов бродячих животных будут определяться муниципальными контрактами.

Если после выезда животное отловить не получилось, то выезды совершаются вновь, не менее трех раз в течение 10 дней. В случае необходимости человек можно подать заявку на отлов повторно.

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