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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:08

Жительница Мончегорска погасила 200 тысяч рублей долга ради подарка детям

Женщина хотела отдать им свою квартиру, но на нее наложили арест
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Как выяснили судебные приставы, женщина долго не появлялась в своей квартире.

Как выяснили судебные приставы, женщина долго не появлялась в своей квартире.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительнице Мончегорска пришлось распрощаться с долгами, чтобы сделать подарок своим детям. Всего северянка задолжала различным взыскателям более 210 тысяч рублей и выплачивать деньги не торопилась.

Как выяснили судебные приставы, женщина долго не появлялась в своей квартире. По словам соседей, она уехала из Мурманской области. В итоге исполнители вынесли постановление о запрете регистрационных действий с недвижимостью.

После этого северянка дала о себе знать.

- Мончегорска сообщила, что все это время жила за границей. Вернувшись на время в город, она захотела свою квартиру подарить детям, но не смогла этого сделать, так как на недвижимость наложен запрет, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Чтобы снова распоряжаться своей квартирой женщине нужно было полностью погасить долги, что она и сделала. Также ей пришлось заплатить 16 тысяч рублей исполнительского сбора.

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