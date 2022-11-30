Жительница Мончегорска погасила 200 тысяч рублей долга ради подарка детям

Как выяснили судебные приставы, женщина долго не появлялась в своей квартире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительнице Мончегорска пришлось распрощаться с долгами, чтобы сделать подарок своим детям. Всего северянка задолжала различным взыскателям более 210 тысяч рублей и выплачивать деньги не торопилась.

Как выяснили судебные приставы, женщина долго не появлялась в своей квартире. По словам соседей, она уехала из Мурманской области. В итоге исполнители вынесли постановление о запрете регистрационных действий с недвижимостью.

После этого северянка дала о себе знать.

- Мончегорска сообщила, что все это время жила за границей. Вернувшись на время в город, она захотела свою квартиру подарить детям, но не смогла этого сделать, так как на недвижимость наложен запрет, - сообщает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Чтобы снова распоряжаться своей квартирой женщине нужно было полностью погасить долги, что она и сделала. Также ей пришлось заплатить 16 тысяч рублей исполнительского сбора.

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