Свиной грипп в Мурманскую область завезли из Центрального федерального округа

По данным на 30 ноября, в Мурманской области свиным гриппом заболели 11 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 30 ноября, в Мурманской области свиным гриппом заболели 11 человек.

- Среди зарегистрированных на территории Мурманской области случаев часть относится к так называемым «завозным», при которых пациенты уже имели клинику заболевания при возвращении с территории Центрального Федерального округа, часть случаев не связаны с выездом за пределы региона, - сообщили «КП»-Мурманск» в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

Там также отметили, что штамм А(H1N1)pdm09 традиционно циркулирует во время сезонных подъемов заболеваемости гриппом. Защиту от него обеспечивает вакцина от гриппа, которая имеется во всех муниципалитетах Мурманской области

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