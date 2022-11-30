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НовостиДом. Семья30 ноября 2022 12:41

Полиция проводит проверку после сообщения об умирающей в квартире в Кандалакше собаке

Соседи жалуются, что животное находится взаперти без еды и воды
Ника СВЕТЛОВА
Как стало известно нашей редакции, ранее соседи часто жаловались на лай собаки, которая случает по хозяину, когда он уходит на работу.

Как стало известно нашей редакции, ранее соседи часто жаловались на лай собаки, которая случает по хозяину, когда он уходит на работу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД по Мурманской области после сообщений в сети и публикаций в СМИ начали проверку в Кандалакше. Напомним: жильцы дома №16 на улице Советской пожаловались, что в одной из квартир заперта без еды и воды собака, а владельцы домой не приходят.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Как стало известно нашей редакции, ранее соседи часто жаловались на лай собаки, которая случает по хозяину, когда он уходит на работу.

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