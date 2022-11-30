Полиция проводит проверку после сообщения об умирающей в квартире в Кандалакше собаке

Как стало известно нашей редакции, ранее соседи часто жаловались на лай собаки, которая случает по хозяину, когда он уходит на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД по Мурманской области после сообщений в сети и публикаций в СМИ начали проверку в Кандалакше. Напомним: жильцы дома №16 на улице Советской пожаловались, что в одной из квартир заперта без еды и воды собака, а владельцы домой не приходят.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщила «КП»-Мурманск» врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Как стало известно нашей редакции, ранее соседи часто жаловались на лай собаки, которая случает по хозяину, когда он уходит на работу.

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