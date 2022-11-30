Фрегат «Адмирал Горшков» должен вернуться в Североморск в декабре

Техническая готовность судна восстановлена. Работы велись на Кронштадтском морском заводе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фрегат «Адмирал Горшков» до конца года вернется в свою гавань, на Северный флот. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, судно окажется в Североморске во второй половине декабря.

Техническая готовность судна восстановлена. Работы велись на Кронштадтском морском заводе.

Ранее фрегат успешно выполнил на Балтике ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом.

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