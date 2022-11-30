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НовостиПолитика30 ноября 2022 12:32

Фрегат «Адмирал Горшков» должен вернуться в Североморск в декабре

Работы по восстановлению технической готовности судна выполнены
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Техническая готовность судна восстановлена. Работы велись на Кронштадтском морском заводе.

Техническая готовность судна восстановлена. Работы велись на Кронштадтском морском заводе.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фрегат «Адмирал Горшков» до конца года вернется в свою гавань, на Северный флот. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, судно окажется в Североморске во второй половине декабря.

Техническая готовность судна восстановлена. Работы велись на Кронштадтском морском заводе.

Ранее фрегат успешно выполнил на Балтике ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом.

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