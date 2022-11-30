Житель Снежногорска из-за рассеянности остался без Toyota Avensis

Мужчина рассказал полицейским, что припарковал автомобиль возле своего дома, а утром, выйдя на улицу, обнаружил, что иномарка пропала.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
51-летний житель Снежногорска на время лишился своей Toyota Avensis. Мужчина рассказал полицейским, что припарковал автомобиль возле своего дома, а утром, выйдя на улицу, обнаружил, что иномарка пропала.
Также северянин вспомнил, что при парковке по невнимательности оставил ключи от машины в замке зажигания.
Выяснилось, что автомобиль угнал 24-летний безработный местный житель. Тот рассказал, что увидел Toyota, стоящую без сигнализации и с открытой дверью. Он проник в салон и увидел в замке зажигания ключи, которые похитил, чтобы использовать их в дальнейшем.
- Через несколько дней злоумышленник вновь пришел к автомобилю и решил на нем покататься. Накатавшись по городу, молодой человек оставил машину у дома на улице Бирюкова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении снежногорца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.
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