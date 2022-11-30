«Знайте, она еще жива». В квартире в Кандалакше умирает собака, ее громкий лай сменился на слабый вой

Жители Кандалакши бьют тревогу: в одной из квартир в дом6 №16 на улице Советской заперта собака. Хозяева, по всей видимости, не навещают ее. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Кандалакши бьют тревогу: в одной из квартир в доме №16 на улице Советской заперта собака. Хозяева, по всей видимости, не навещают ее.

- Люди, бросившие собаку, знайте - она еще жива! Как вы можете спокойно есть, пить и спать, зная, что прирученное вами животное находится без воды, еды и света??? Раньше спать не могли от ее лая и воя сутками напролет, теперь не спим так как переживаем за нее, услышав слабый вой, радуемся что еще живая, - написала в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) Анна Тишук.

Она отметила, что в дверях квартиры для хозяев оставили записку, что собаку готовы забрать. Но жильцы не появляются, поэтому их соседи написали заявление в полицию.

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