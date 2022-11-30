Житель Апатитов сломал знакомому ребра после пьяной ссоры

53-летний апатитчанин попал в больницу после бурного застолья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

53-летний апатитчанин попал в больницу после бурного застолья. Травмы мужчины медики квалифицировали, как средней тяжести вред здоровью.

Как выяснили полицейские, страсти разгорелись в квартире пострадавшего северянина на улице Бредова, куда он позвал знакомых, чтобы выпить.

- Между хозяином квартиры и гостем возник конфликт. Последний несколько раз ударил апатитчанина, сломав ему два ребра. Также мужчина получил множественные ушибы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Безработного 46-летнего жителя Апатитов, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Тот уточнил, что причиной ссоры стало алкогольное опьянение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Дебошир находится под подпиской о невыезде.

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