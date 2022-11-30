В Мурманске прошли соревнования по скоростной разборке автомата Калашникова среди детей

Соревнования проходили в три этапа. Фото: vk.com/zaozadm

26 ноября в Мурманске состоялся финал региональных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова.

За звание «Абсолютного чемпиона Мурманской области» боролись около 120 ребят из разных уголков области.

Соревнования проходили в три этапа: классическая неполная разборка-сборка автомата, разборка сборка автомата вслепую и разборка-сборка автомата по олимпийской системе.

- Это традиционное мероприятие, которое мы проводим для популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи. Участниками становятся не только курсанты военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы, но и простые школьники, самым юным из которых всего по 8 лет, - рассказала директор регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Ирина Бакшеева.

Имена победителей можно узнать на сайте «Патриот Мурмана».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru