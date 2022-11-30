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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:58

В Мурманской области завершены поиски пропавшей женщины из Оленегорска

С 25 ноября Ольга Шабалина не выходила на связь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Спустя пять дней поиски завершились успешно. Фото: vk.com/severspas51

Спустя пять дней поиски завершились успешно. Фото: vk.com/severspas51

В Оленегорске с 25 ноября искали 38-летнюю Ольгу Шабалину. Женщина не выходила на связь с родными, ее местонахождение было не известно.

Спустя пять дней поиски завершились успешно - северянку нашли живой и невредимой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «СеверСпас».

Напомним: в Мурманске и Москве ищут пропавшую Викторию Корсунскую. Северянка перестала выходить на связь с 29 сентября.

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