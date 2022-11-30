Мурманск поборется за право стать столицей «Тотального диктанта»

Мурманск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2023 году. Всего на это звание претендуют 9 городов России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2023 году. Всего на это звание претендуют 9 городов России.

Если столице Заполярья повезет, участники диктанта смогут написать текст под диктовку автора. В этом году им станет российский писатель и журналист Василий Авченко.

- Вступить в борьбу за звание столицы тотального диктанта нас вдохновили постоянные участники. Целых два года горожане не могли участвовать в акции на очных площадках. И радость от сообщения, что диктанту в Мурманске быть не только онлайн, была настолько искренней и воодушевляющей, что было решено таким образом отблагодарить жителей города, – поделилась координатор акции Тотальный диктант в Мурманске Анжелика Болозович.

Напомним: Мурманск борется за титул «Молодежная столица России».

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