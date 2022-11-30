Роспотребнадзор разрешил использовать водопроводную воду в Териберке

Жители Териберки сообщают, что все еще до четверга, 1 декабря, закрыты местные школа и детский сад: пока вода была опасной, дети сидели дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине ноября жителям Териберки запретили использовать водопроводную воду. Пробы показали повышенное содержание колиформных бактерий, которые относятся к группе кишечных палочек. Из-за этого в село стали поставлять воду в бочках.

При этом пробы от 22 ноября показали, что питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует СанПиН - ее можно использовать для личных нужд.

Жители Териберки сообщают, что все еще до четверга, 1 декабря, закрыты местные школа и детский сад: пока вода была опасной, дети сидели дома.

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