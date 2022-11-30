Через «Лотту» два россиянина пытались провезти в Финляндию валюту сверх нормы

По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская таможня зафиксировала несколько нарушений при пересечении российского-финской и российско-норвежской границ.

Так, на «Лотте» у двух россиян обнаружили валюту наличными сверх нормы (она установлена в размере 10 тысяч на человека).

— Граждане объяснили случившееся неточностью со стороны каждого из них при пересчете валют до поездки. Денежные средства в части превышения изъяты, остальные возвращены владельцам, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

А на «Борисоглебске» у выезжающего северянина оказалось лишнее топливо: вместо 10 литров бензина у него было 66. Излишки изъяли.

По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.

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