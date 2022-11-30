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НовостиОбщество30 ноября 2022 9:27

Через «Лотту» два россиянина пытались провезти в Финляндию валюту сверх нормы

На «Борисоглебске» изъяли лишнее топливо
Ника СВЕТЛОВА
По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.

По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская таможня зафиксировала несколько нарушений при пересечении российского-финской и российско-норвежской границ.

Так, на «Лотте» у двух россиян обнаружили валюту наличными сверх нормы (она установлена в размере 10 тысяч на человека).

— Граждане объяснили случившееся неточностью со стороны каждого из них при пересчете валют до поездки. Денежные средства в части превышения изъяты, остальные возвращены владельцам, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

А на «Борисоглебске» у выезжающего северянина оказалось лишнее топливо: вместо 10 литров бензина у него было 66. Излишки изъяли.

По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.

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