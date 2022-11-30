Через «Лотту» два россиянина пытались провезти в Финляндию валюту сверх нормы

По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская таможня зафиксировала несколько нарушений при пересечении российского-финской и российско-норвежской границ.
Так, на «Лотте» у двух россиян обнаружили валюту наличными сверх нормы (она установлена в размере 10 тысяч на человека).
— Граждане объяснили случившееся неточностью со стороны каждого из них при пересчете валют до поездки. Денежные средства в части превышения изъяты, остальные возвращены владельцам, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.
А на «Борисоглебске» у выезжающего северянина оказалось лишнее топливо: вместо 10 литров бензина у него было 66. Излишки изъяли.
По выявленным фактам Мурманской таможней возбуждены дела об административных правонарушениях, проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru