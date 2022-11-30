Пришел в гости, взял технику и ушел. Жительницу Кандалакши ограбил рецидивист

Дома у северянки обвиняемый выпил и стал требовать у нее деньги, а когда получил отказ, решил, что может «заработать» иным способом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Кандалакши опрометчиво пригласила к себе в гости малознакомого 18-летнего молодого человека, который ее ограбил. Женщина не знала, что ранее ее приятель уже был судим за кражи грабежи.

Дома у северянки обвиняемый выпил и стал требовать у нее деньги, а когда получил отказ, решил, что может «заработать» иным способом.

- Он схватил лежащие на видном месте мобильный телефон, фотоаппарат и направился к выходу из квартиры двери. Женщина попыталась остановить его, однако он ударил ее и сильно толкнул. После чего скрылся вместе с похищенным, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Стоимость украденных вещей северянка оценила в четыре тысячи рублей, к счастью, его успели вернуть.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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