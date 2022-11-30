«Мы еще не все медали подсчитали». Юные спортсмены из Заполярья стали триумфаторами первенства мира

Фото: Виктор Шубин / АиФ на Мурмане

Воспитанники мурманского клуба смешанных единоборств «Булат» вернулись с первенство мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам с солидным набором наград: 10 «золота», 11 «серебра» и 12 «бронзы». И это на 29 человек.

- Мы еще не все медали подсчитали — некогда было. На турнире выступили 52 команды из разных регионов России, из Киргизии, Узбекистана. Мы уже традиционно участвуем в этом турнире, нас всегда ждут в Питере, готовятся к схваткам с мурманчанами. Для всех команд наша — очень сильная дружина, победить которую невероятно трудно. Недаром мы проиграли только москвичам, - рассказал «АиФ-Мурманск» главный тренер «Булата», обладатель черного пояса корейской школы рукопашного боя Алексей Покровский.

Напомним: недавно в Санкт-Петербурге прошел второй этап Кубка России по конькобежному спорту. В числе 140 сильнейших спортсменов за победу боролся наш земляк - конькобежец из Оленегорска Дмитрий Зыкин. Также ранее в Кировске прошел Хибинский спортивный фестиваль, участие в котором приняли 5,5 тысячи человек.

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