В Мурманской области проводится проверка по факту смертельной аварии в Кольском районе

Водитель Volkswagen погиб на месте, пассажиров иномарки и сотрудника полиции госпитализировали. Фото: прокуратура Мурманской области

Около 22.00 29 ноября на первом километре дороги Кола-Лотта столкнулись сразу три машины, погиб один из водителей.

- Водитель Volkswagen Passat допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с едущим навстречу Chevrolet Niva под управлением сотрудника полиции, а также автомобилем «ГАЗ Соболь», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Водитель Volkswagen погиб на месте, пассажиров иномарки и сотрудника полиции госпитализировали.

Проверки проводят Следком и прокуратура.

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