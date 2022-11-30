В Мурманской области проводится проверка по факту смертельной аварии в Кольском районе

Водитель Volkswagen погиб на месте, пассажиров иномарки и сотрудника полиции госпитализировали. Фото: прокуратура Мурманской области
Около 22.00 29 ноября на первом километре дороги Кола-Лотта столкнулись сразу три машины, погиб один из водителей.
- Водитель Volkswagen Passat допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с едущим навстречу Chevrolet Niva под управлением сотрудника полиции, а также автомобилем «ГАЗ Соболь», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Водитель Volkswagen погиб на месте, пассажиров иномарки и сотрудника полиции госпитализировали.
Проверки проводят Следком и прокуратура.
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