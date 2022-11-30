В Мурманской области растет кадровый голод

В Мурманской области наблюдается тенденция к усилению кадрового голода. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области наблюдается тенденция к усилению кадрового голода. Так, на одну вакансию приходится в среднем 3,2 активных резюме, хотя это лучше показателей начала год. Так, в январе и феврале 2022 года было 2,6 резюме.

Наибольший дефицит соискателей наблюдается в сферах продаж, строительства, добычи сырья, медицине, банках и т. д. Больше всего претендентов на рабочее место среди юристов и бухгалтеров.

- Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, - сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Напомним: в Мурманской области с начала 2022 года за помощью в трудоустройстве обратилось 13,1 тысячи молодых людей.

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