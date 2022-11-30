Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием полицейского на дороге Кола-Лотта

Следователи начали процессуальную проверку по факту аварии. Фото:

Вечером 29 ноября на первом километре дороги Кола-Лотта произошла смертельная авария с участием тремя машин. Сначала столкнулись Chevrolet Niva и Volkswagen, затем с Volkswagen столкнулся ГАЗ.

- Chevrolet Niva управлял сотрудник отдела Министерства внутренних дел России по Кольскому району. В результате происшествия водитель Volkswagen скончался на месте, двое пассажиров и сотрудник полиции доставлены в медицинское учреждение, где им оказана медицинская помощь. Все пострадавшие совершеннолетние, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Следователи начали процессуальную проверку по факту аварии.

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