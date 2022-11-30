Атомный ледокол «Урал» прибыл в порт приписки Мурманск после перехода из Санкт-Петербурга

Ледокол «Урал» пока будет в Обь-Енисейском районе Карского моря. Фото: «Атомфлот»

29 ноября в порт приписки Мурманск после шестидневного перехода из Санкт-Петербурга прибыл атомный ледокол «Урал». В ближайшее время - 3 декабря - он отправится в первый рабочий рейс.

22 ноября на нем подняли государственный флаг, после чего он вышел в сторону столицы Заполярья. «Урал» - третий ледокол проекта 22220, в строю уже находятся «Арктика» и «Сибирь».

- Универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 наглядно демонстрирует самодостаточность страны в технологической и промышленной отраслях. Более 90% оборудования на ледоколе произведено отечественными компаниями, - отметил и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Работать «Урал» пока будет в Обь-Енисейском районе Карского моря.

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