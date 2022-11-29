Совет депутатов Мурманска принял в первом чтении бюджет на 2023 год

Также депутаты определили на 15 декабря дату публичного обсуждения бюджета. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29 ноября на заседании Совета депутатов Мурманска был принят в первом чтении бюджет города на 2023 год.

Планируется, что доходы городской казны составят 22,5 миллиарда рублей, расходы – 23,5 миллиарда рублей, дефицит бюджета не превышает предельного размера.

– Представленный управлением финансов проект бюджета сбалансирован. В нем заложены средства на заработную плату работникам бюджетной сферы, а также средства, направленные на реализацию национальных проектов. По-прежнему в приоритете расходы на социальную сферу, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь.

Также депутаты определили на 15 декабря дату публичного обсуждения бюджета.

Также в первом чтении приняла региональный бюджет Мурманская областная Дума.

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