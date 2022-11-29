С приходом полярной ночи в школах Мурманской области введут особый режим занятий

В феврале для детей предусмотрены дополнительные каникулы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области наступает полярная ночь, поэтому для школьников вводится особый режим занятий. Он устанавливается с 1 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года, сообщает минобрнауки региона.
Учебные занятия в первую смену будут начинаться не раньше 8.30 утра. Общая продолжительность учебного дня станет меньше, так как уроки сократят.
Также учеников 1–7 классов освободят от домашних заданий на выходные дни и после контрольных работ. Для ребят старших классов предусматривается облегченный объем домашних заданий.
В феврале для детей предусмотрены дополнительные каникулы.
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