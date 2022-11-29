Михаил Мишустин поддержал строительство двух жилых домов для врачей и учителей в Мурманске

Средства пойдут на строительство двух жилых домов в Мурманске.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Мурманской области из федерального бюджета 783 миллионов рублей.
Средства пойдут на строительство двух жилых домов в Мурманске.
- Возрождение жилищного строительства в регионе - наша ключевая задача. Спасибо федеральному правительству за помощь! - прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: в конце октября Андрей Чибис представил на заседании Госкомиссии по развитию Арктики проект жилищного строительства в регионе - два новых многоэтажных дома для учителей и врачей.
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