Мурманскому создателю уникальной ручки для первоклассников помогают выйти на Amazon

Ручку педагога уже запатентовали в 16 странах. Фото: gov-murman.ru

Мурманскому педагогу Евгению Пайкачеву, который изобрел удобную ручку для первоклассников, помогают выйти на международный рынок, а именно на Amazon. Поддержку северянину оказывает региональный Центр поддержки экспорта.

- Маркетплейс Amazon.com.tr ориентирован на турецкий рынок, один из самых больших онлайн-рынков в Европе. Это площадка с развитыми и автоматизированными бизнес-процессами. Склад Amazon сам принимает товар, сортирует, отправляет товары покупателю и работает с возвратами. Сам продавец общается с покупателями и работает с отзывами, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Ручку педагога уже запатентовали в 16 странах. Она способствует постановке правильной техники письма, помогает снять усталость и напряжение.

Предварительный анализ товара мурманчанина показал, что аналоги на Amazon отсутствуют, так что есть шансы успешно занять эту нишу.

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