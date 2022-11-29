Северянка пожаловалась на испорченный багаж в аэропорту «Мурманск»

Чемодан оказался порванным. Фото: t.me/groupmurmansk

Жительница Мурманска рассказала о неприятном случае, произошедшем в аэропорту столицы Заполярья. Чемодан, который приехал к ней на багажной ленте, оказался порванным.

- Без разницы из какого материала чемодан! Три отпуска - три сломанных чемодана, - написала женщина в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

В пресс-службе мурманского аэропорта «КП»-Мурманск» сообщили, что обращений от северянки по поводу порчи багажа не поступало.

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