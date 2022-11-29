Мурманская областная Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023 год

Отмечается, что бюджет на фоне геополитической обстановки будет консервативным. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

29 ноября Мурманская областная Дума рассмотрела проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Доходы заполярной казны составят 106,9 миллиарда рублей, расходы – 118,7 миллиарда. Законопроект был принят в первом чтении, всего чтений будет четыре.

Отмечается, что бюджет на фоне геополитической обстановки будет консервативным.

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