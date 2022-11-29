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НовостиЭкономика29 ноября 2022 14:10

Мурманская областная Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023 год

Бюджет остается социально ориентированным
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Отмечается, что бюджет на фоне геополитической обстановки будет консервативным.

Отмечается, что бюджет на фоне геополитической обстановки будет консервативным.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

29 ноября Мурманская областная Дума рассмотрела проект регионального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

Доходы заполярной казны составят 106,9 миллиарда рублей, расходы – 118,7 миллиарда. Законопроект был принят в первом чтении, всего чтений будет четыре.

Отмечается, что бюджет на фоне геополитической обстановки будет консервативным.

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