Депутатам Мурманской областной Думы запретили брать родственников и супругов в помощники за зарплату

Решение поддержали не все депутаты, но большинством голосов оно было принято. Фото: duma-murman.ru

Депутаты Мурманской областной Думы больше не смогут брать себе в помощников родственников, жен и мужей, если те будут работать по срочному контракту. Такое решение было приятно на заседании 29 ноября.

- При этом родственников и находящихся в близком свойстве можно брать в помощники, если они будут трудиться на общественных началах, - сообщил председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко.

Решение поддержали не все депутаты, но большинством голосов оно было принято.

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