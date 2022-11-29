Участники СВО из Мурманской области и их семьи будут получать бесплатную юридическую помощь

По предложению регионального минюста, на нее могут рассчитывать участники СВО и их семьи.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На заседании Мурманской областной Думы от 29 ноября депутаты поддержали законопроект о расширении льготы на бесплатную юридическую помощь на отдельные категории граждан.
По предложению регионального минюста, на нее могут рассчитывать участники СВО и их семьи.
- К участникам спецоперации относятся военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, сотрудники органов внутренних дел, добровольческих формирований, уголовно-исполнительной системы и другие. К членам семьи относятся дети, родители и супруги, - сообщила министр юстиции Мурманской области Ксения Зинатуллина.
Она отметила, что с обратившимся будут работать точечно, при необходимости, список категорий членов семьи может быть расширен.
Напомним: депутаты также поддержали решение об освобождении участников СВО и их семей от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.
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