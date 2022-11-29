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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:00

На федеральной трассе «Кола» в Мурманской области будут ограничивать движение из-за работ с ЛЭП

Движение будут перекрывать несколько раз на 15 минут
Ника СВЕТЛОВА
Речь идет о 1386 километре (в районе города Кола).

Речь идет о 1386 километре (в районе города Кола).

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Упрдор «Кола» предупреждает водителях о кратковременных перекрытиях федеральной трассы Р-21 в Мурманской области.

Речь идет о 1386 километре (в районе города Кола).

- Перекрытие автодороги для натяжения проводов между опорами ЛЭП будет осуществляться в три этапа по 15 минут каждый, с промежутками в 20 минут между ними, - сообщили в учреждении.

Как уточнили в оперштабе Мурманской области, ограничения будут действовать 30 ноября с 11.00 до 13.00 (ориентировочно).

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