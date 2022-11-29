Памятник Кирову в Мурманске передали из областной собственности в муниципальную

Передача из областной собственности в городскую поможет сэкономить бюджетные деньги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская областная Дума поддержала передачу памятника С.М. Кирову, расположенному в Мурманске на улице Воровского из областной собственности в муниципальную.

- Никаких изменений по части изменения охранного статуса это не несет (памятник является объектом культурного наследия регионального значения. - Ред.). Сейчас памятник стоит на муниципальной земле, и по сути по договору безвозмездного пользования им занимается город, - сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Передача из областной собственности в городскую поможет сэкономить бюджетные деньги. По данным Nord-News, сумма составляет 41 600 рублей за счет оплаты налога на имущество.

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