Федеральный канал 3 декабря покажет выпуск тревел-шоу про Мурманскую область

Александр Белькович побывал в Териберке. Фото: телеканал СТС
3 декабря в 10.00 телеканал СТС покажет выпуск тревел-шоу «100 мест, где поесть», снятый в Мурманской области. Ведущий программы - Александр Белькович, известный также про передаче «ПроСТО кухня».
В Заполярье Александр Белькович попробовал Арктическую кухню, в том числе краба, треску, ягель, оленину. А еще искупал в Баренцевом море и попарился в бане в Териберке.
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