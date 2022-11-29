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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 11:23

В Гаджиево мальчик попал под грузовик во время катания с горки из-за сотрудника подрядной компании

Мужчина разрешил большегрузу вывозить снег по пешеходной зоне
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Представителю подрядчика грозит до шести лет лишения свободы.

Представителю подрядчика грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 декабря 2021 года в Гаджиево серьезно пострадал семилетний мальчик: во время катания с горки на площади у улицы Ленина он вылетел на ледянке под колеса грузовика, который вывозил снег. Движение транспорта в той зоне запрещено. После случившегося возбудили уголовное дело. У ребенка оказались перебиты ноги, его увозили на лечение в Мурманск, врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемым проходит 47-летний сотрудник подрядной компании, заключившей контракт с отделом капитального строительства ЗАТО Александровск. Как сообщили в СКР по Мурманской области, его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Обвиняемый в силу своих должностных обязанностей являлся ответственным за безопасное выполнение работ. Не обеспечив выставление необходимых дорожных знаков и оградительных сигнальных средств, он дал указание водителю грузового автомобиля, не оборудованного специальными световыми сигналами, вывозить снег по пешеходной зоне, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Представителю подрядчика грозит до шести лет лишения свободы.

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