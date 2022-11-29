В Гаджиево мальчик попал под грузовик во время катания с горки из-за сотрудника подрядной компании

Представителю подрядчика грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

22 декабря 2021 года в Гаджиево серьезно пострадал семилетний мальчик: во время катания с горки на площади у улицы Ленина он вылетел на ледянке под колеса грузовика, который вывозил снег. Движение транспорта в той зоне запрещено. После случившегося возбудили уголовное дело. У ребенка оказались перебиты ноги, его увозили на лечение в Мурманск, врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемым проходит 47-летний сотрудник подрядной компании, заключившей контракт с отделом капитального строительства ЗАТО Александровск. Как сообщили в СКР по Мурманской области, его обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Обвиняемый в силу своих должностных обязанностей являлся ответственным за безопасное выполнение работ. Не обеспечив выставление необходимых дорожных знаков и оградительных сигнальных средств, он дал указание водителю грузового автомобиля, не оборудованного специальными световыми сигналами, вывозить снег по пешеходной зоне, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Представителю подрядчика грозит до шести лет лишения свободы.

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