77 управляющим компаниям Мурманской области не продлили лицензию

12 управляющим организациям региона лицензии продлили. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области 77 «управляшек» временно не смогут работать. Как сообщили в мингосжилстройнадзоре региона, в продлении лицензии компаниям отказали, однако они могут подать заявление о продлении срока с 3 марта по 27 марта 2023 года.

Также 12 управляющим организациям региона лицензии продлили. До 2028 года разрешающий документ есть у ООО «УК «КовдорЛидер», ООО «Партнер плюс», ООО «УК-Африканда», ООО «Наш город Плюс», ООО «ТехСервис Плюс», ООО «УК Центр», ООО «УК Домовой 2», ООО «УК Феникс», ООО «УК «Восточная», ООО «УК Алакуртти», ООО «УК «Мастер», ООО «НОД».

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