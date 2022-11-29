Мурманскую область окутает туманом. Синоптики обещают северянам небольшой снег и до -14

В Мурманской области похолодает до -14.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
До 1 декабря погоду в Мурманской области определяют Сибирский антициклон и многоцентровая циклоническая депрессия с севера Атлантики. Они принесут в Заполярье тепло.
Но все же синоптики сообщают, что 30 ноября в регионе при прояснениях ночью может похолодать до -14 градусов, зато днем будет около нуля.
- Местами ожидается небольшой снег, туман, - уточнили в областном гидрометцентре.
Напомним: в ближайшие дни температура будет балансировать на грани плюса и минуса.
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