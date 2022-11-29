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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:55

Из-за оплошности минздрава пенсионеру-инвалиду из Терского района пришлось покупать лекарства самому

Нарушения выявила прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Через суд инвалиду вернут потраченные деньги, а также компенсируют моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Через суд инвалиду вернут потраченные деньги, а также компенсируют моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Инвалид III группы из Терского района не получил лекарства, которые должен был закупать минздрав региона. В ситуации разбиралась прокуратура.

- Установлено, что у пенсионера есть право на бесплатное получение препарата «Лефлуномид» за счет средств регионального бюджета, однако министерство здравоохранения Мурманской области своевременно не провело закупку лекарства. Из-за этого несколько месяцев мужчина покупал препарат за свои деньги, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Через суд инвалиду вернут потраченные деньги, а также компенсируют моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

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