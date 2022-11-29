В Кировске через реку Белая сделают мост

До строительства моста будут проводиться инженерно-геодезические изыскания.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировске собираются построить мост через реку Белая. Переправа появится на автодороге в районе городского кладбища.
Приказ о подготовке документации по планированию территории для размещения моста издали в минстрое Мурманской области.
До строительства моста будут проводиться инженерно-геодезические изыскания.
Напомним: в Мурманске началось строительство первой за 30 лет школы. Образовательное учреждение на 500 мест появится на улице Советской.
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