В Кировске через реку Белая сделают мост

До строительства моста будут проводиться инженерно-геодезические изыскания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске собираются построить мост через реку Белая. Переправа появится на автодороге в районе городского кладбища.

Приказ о подготовке документации по планированию территории для размещения моста издали в минстрое Мурманской области.

До строительства моста будут проводиться инженерно-геодезические изыскания.

Напомним: в Мурманске началось строительство первой за 30 лет школы. Образовательное учреждение на 500 мест появится на улице Советской.

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