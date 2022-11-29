Стало известно, когда разберут строительные леса в центре Мурманска

Как сообщили в минстрое региона, строительные леса уберут, когда обновление закончится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске на проспекте Ленина возле некоторых домов стоят ограждающие заборы. Их поставили из-за капремонта крыш и балконов зданий исторического центра города.

Как сообщили в минстрое региона, строительные леса уберут, когда обновление закончится.

- Ограждение домов по проспекту Ленина установлено для обеспечения безопасности людей во время проведения работ по капремонту крыш. Предусматривается выполнение таких работ в зимний период. Ограждения будут разобраны после завершения работ по капитальному ремонту крыш, - сообщили информагентству Nord News в министерстве.

Напомним: Фонду капитального ремонта Мурманской области из резервного фонда правительства региона выделили 21,7 миллиона рублей субсидий. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

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