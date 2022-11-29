В поселке на железной дороге Мончегорск-Оленья продолжается строительство модульной амбулатории

Пока амбулатория строится, местные жители получают медпомощь в Мончегорске.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В населенном пункте 27 километр железной дороги Мончегорск-Оленья продолжают строить модульную амбулаторию. Площадь медучреждения - более 520 квадратных метров, а ее стоимость составляет более 90 миллионов рублей.
Как сообщает минздрав Мурманской области, строительство новой амбулатории позволит обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи.
- Техническая готовность объекта составляет 75%. Ведутся внутренние работы и благоустройство территории, - отметили в министерстве.
Пока амбулатория строится, местные жители получают медпомощь в Мончегорске.
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