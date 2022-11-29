18-летний лжеремонтник из Мурманска обманул двух северян

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманске лжемастер по ремонту обманул двух местных жителей 57 и 58 лет. Мужчины, обратившись к такому «специалисту», лишились 11 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, северяне нашли на популярном сайте объявление, в котором предлагался недорогой ремонт бытовой техники. Созвонившись с «мастером», мурманчане перечислили ему требуемую предоплату и ждали, когда рабочий придет, но никого так и не дождались.

- Злоумышленник в оговоренный час не приходил, а его номер был уже недоступен для звонков. 18-летнего мурманчанина, ранее не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности, задержали. Тот сообщил полицейским, что деньги успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159. Ему грозит до двух лет лишения свободы. С северянина взята подписка о невыезде.

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