Переезжающим в города Мурманской области с населением до 50 тысяч человек врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей

Медработник должен будет отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы от 29 ноября депутаты рассмотрели законопроект «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».

Так, он предполагает выплату в размере 1,5 миллиона рублей врачам, которые приезжают работать в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек: Заполярный, Кандалакшу, Ковдор, Оленегорск.

- Сейчас все размер единовременных компенсационных выплат, в том числе по программе «Земский доктор», составляет миллион рублей. Новый размер выплаты будет действовать с 1 января 2023 года для тех, кто будет трудоустраиваться по квоте на наиболее дефицитные специальности, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

При этом медработник должен будет отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет.

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