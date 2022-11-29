Переезжающим в города Мурманской области с населением до 50 тысяч человек врачам будут выплачивать 1,5 млн рублей

Медработник должен будет отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На заседании Мурманской областной Думы от 29 ноября депутаты рассмотрели законопроект «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области».
Так, он предполагает выплату в размере 1,5 миллиона рублей врачам, которые приезжают работать в населенные пункты с населением до 50 тысяч человек: Заполярный, Кандалакшу, Ковдор, Оленегорск.
- Сейчас все размер единовременных компенсационных выплат, в том числе по программе «Земский доктор», составляет миллион рублей. Новый размер выплаты будет действовать с 1 января 2023 года для тех, кто будет трудоустраиваться по квоте на наиболее дефицитные специальности, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
При этом медработник должен будет отработать в таком населенном пункте не менее пяти лет.
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