Гуляющего в Зареченске волка еще не нашли

Волки в Зареченске не редкость. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Зареченска продолжает держать в страхе волк, который повадился ходить в поселок. Напомним: из-за хищника северян просили не выпускать детей и домашних питомцев на улицу.

После этого сотрудники администрации Зареченска обратились в минприроды. Как рассказала «КП»-Мурманск» и.о. главы сельского поселения Елена Глазкова, хищник еще не пойман.

- Охотоведы приезжали, но волка пока не нашли, - отметила она.

Волки в Зареченске не редкость. Прошлой зимой один из них даже выходил к детскому саду.

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