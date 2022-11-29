Гуляющего в Зареченске волка еще не нашли

Волки в Зареченске не редкость.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителей Зареченска продолжает держать в страхе волк, который повадился ходить в поселок. Напомним: из-за хищника северян просили не выпускать детей и домашних питомцев на улицу.
После этого сотрудники администрации Зареченска обратились в минприроды. Как рассказала «КП»-Мурманск» и.о. главы сельского поселения Елена Глазкова, хищник еще не пойман.
- Охотоведы приезжали, но волка пока не нашли, - отметила она.
Волки в Зареченске не редкость. Прошлой зимой один из них даже выходил к детскому саду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru