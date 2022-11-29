Мобилизованных жителей Мурманской области освободили от уплаты транспортного налога за 2021-2022 годы

Уплата транспортного налога отменяется на одно транспортное средство, если их несколько - то выбирается машина с наибольшей мощностью двигателя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании Мурманской областной Думы 29 ноября депутаты единогласно поддержали инициативу правительства региона об освобождении участников СВО и их семей от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.

- Мера поддержки расширяется на призванных в рамках частичной мобилизации и их семьи, также на военнослужащих, сотрудников федеральных органов власти, для которых предусмотрена воинская служба, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, лица, заключивших контракты о добровольном содействии спецоперации, - сообщили в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Уплата транспортного налога отменяется на одно транспортное средство, если их несколько - то выбирается машина с наибольшей мощностью двигателя. Получателям льготы не надо самостоятельно обращаться в налоговую, данные туда будут передаваться в рамках межведомственного взаимодействия с Минобороны.

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