Бойцам СВО отправят из Мурманской области квадрокоптеры и дизельгенераторы

бойцам привезут дизельгенераторы, квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки.

Участникам спецоперации скоро доставят новую партию гуманитарной помощи из Мурманской области. Как сообщила сенатор РФ от региона Татьяна Сахарова, бойцам привезут дизельгенераторы, квадрокоптеры, тепловизоры и аптечки.

Напомним: военнослужащие из Мурманской области получили письма и рисунки от юных северян.

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