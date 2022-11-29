Хранил доллары и евро в пакетах в шкафу. Житель Кандалакши потерял миллион из-за гостьи из Кемеровской области

Деньги женщина успела потратить. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

47-летний житель Кандалакши пригласил к себе в гости 42-летнюю знакомую из Кемеровской области, а так обокрала его.

Дома мужчина хранил в пакетах в шкафе доллары и евро в эквиваленте на миллион рублей. Его подруга узнала об этом и воспользовалась ситуацией.

- Злоумышленницу задержали в Кемеровской области, она созналась в содеянном и пояснила, что она некоторое время назад приезжала в Кандалакшу на заработки. Познакомившись с потерпевшим, иногда приходила к нему в гости. В один из визитов подозреваемая заметила, где мужчина хранит сбережения. Выбрав подходящий момент, она похитила иностранную валюту, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Деньги женщина успела потратить. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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