МегаФон повысил скорость интернета вдоль трассы «Кола» и дороги из Киркенеса в Мурманской области

Технические специалисты компании установили новое оборудование на объектах связи вдоль транспортных магистралей. Фото: ПАО МегаФон

Оператор модернизировал сеть в малых населенных пунктах и на автомобильных трассах внутриобластного и федерального значения Р-21 и E-105. В результате проведенных работ новые скорости интернета стали доступны жителям населенных пунктов Тулома, Зверосовхоз, Тайбола.

Технические специалисты компании установили новое оборудование на объектах связи вдоль транспортных магистралей, расширили частотный спектр в диапазоне 1800 МГц в сети LTE, что позволило существенно увеличить скорости передачи данных и увеличить емкостные характеристики базовых станций. Теперь приложение Госуслуги мурманчане могут установить на смартфон за десять секунд, посмотреть любимую передачу без задержки видео. Абонентам МегаФон в малонаселенных пунктах стало доступно также улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети.

«Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы модернизируем оборудование, увеличивая скорость интернета в зоне покрытия вдоль транспортных магистралей. Также в этом году МегаФон уделил особое внимание небольшим поселкам, где проживает несколько сотен человек, реализовав проект по расширению емкости сети в диапазоне LTE 1800. В результате базовые станции смогут одновременно обслуживать больше клиентов, а клиенты - пользоваться цифровыми сервисами на более высоких скоростях», — говорит Владимир Чуйко, директор МегаФон в Мурманске.

Спрос на высокие скорости интернета в Мурманской области подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2022 года пользователи компании скачали более 43 тысяч Терабайт данных — это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день почти половина всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

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