Зачем пинагоре присоска? Рыбак из Мурманска объяснил задумку природы

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» интересно рассказывает о морских обитателях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыбак из Мурманска Роман Федорцов в своем Telegram-канале «Записки из бутылки» интересно рассказывает о морских обитателях. Порой лучше, чем учебники по биологии!

Так, в свое время северян уже показывал своим подписчикам рыбу пинагору. У нее есть интересное приспособление - присоска.

В свое время северянин уже показывал своим подписчикам рыбу пинагору. Фото: t.me/Notes_from_a_Bottle

- Природа в первую очередь позаботилась о потомстве пинагора. Молодь в случае опасности присасываются к бате (да-да, именно батя нянчится с ними, не жалея себя) и он спасает их, убегая/уплывая в глубину. Повзрослев и нахохлившись, воробей (а это одно из названий пинагора) использует присоску для надежного крепления к подводным предметам, камням например, - написал Роман Федорцов.

Напомним: ранее он показал беззубую зубатку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru