В Мурманской области ожидают поставку оборудования по очистке сточных вод и свалочного газа для свалки в Дровяном

Рекультивация свалки в Дровяном выполнена более чем наполовину. Фото: минприроды Мурманской области

В Мурманской области продолжается рекультивация свалки в Дровяном, которую называют самой большой в регионе. Почти 3 миллиона кубометров твердых отходов оформят на территории в 35 гектаров в «пирог» и накроют саркофагом. Рекультивация будет стоить 2,7 миллиарда рублей и завершится до конца 2023 года. Сейчас готовность работ составляет 65%.

- Наступление зимнего периода не препятствует исполнению запланированных работ.

На объекте продолжаются работы технического этапа рекультивации свалки.

Завершено устройство рекультивационного многофункционального покрытия тела полигона, предназначенного для защиты захороненных отходов от атмосферных осадков, а также для предотвращения попадания токсичных продуктов разложения во внешнюю среду, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии, рыбного хозяйства Мурманской области.

В ближайшее время в регион должно прийти оборудование по очистке сточных вод и свалочного газа.

Напомним: в Снежногорске за несколько дней образовалась огромная несанкционированная свалка отходов. На площади в 8 тысяч квадратных метров лежат 12,5 тысячи кубометров мусора.

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