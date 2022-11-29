В Мурманске впервые прошел конкурс вокально-инструментальных ансамблей «ВИА-магистраль»

Два культурных события прошли на сцене Дома детского творчества им. А. Торцева. Фото: администрация города Мурманска

Дом детского творчества им. А. Торцева в Мурманске стал площадкой сразу для двух культурных мероприятий. В восьмой раз прошел фестиваль инструментального творчества «Серебряные струны» и в первый - конкурс вокально-инструментальных ансамблей «ВИА-магистраль».

«Серебряные струны» объединил юных северян, которые играют на классической гитаре.

- Второй конкурс принял на своей сцене коллективы школы №42 им. Е.В. Шовского, сохранившей традиции музыкального образования обучающихся учреждения, группы Дома детского творчества им. А. Торцева, выпускники которого становились неоднократными победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей музыкального творчества. Дебютировал в конкурсе вновь сформированный вокально-инструментальный ансамбль мурманского лицея №2, - сообщили в администрации города Мурманска.

Напомним: 24 ноября в Мурманске завершился первый международный фестиваль «Арктическая сцена». Гран-при взяла постановка «Мачеха Саманашвили» от пермского театра «У Моста». А фильм «Межсезонье» взял Гран-при фестиваля «Северный характер» в Мурманске. Организаторы подвели итоги киномарафона.

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