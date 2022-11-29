В Мурманске на Арктическом инновационном форуме подвели итоги конкурса «Предприниматель года»

В Мурманске чествовали победителей конкурса "Предприниматель года". Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В Мурманске прошел Арктический инновационный форум, на котором подвели итоги конкурса «Предприниматель года».

Участников награждали в номинациях «Путь к успеху» (лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций), «Старт», «Деловая женщина — предприниматель года», «За полезное» (лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере), «Лучший семейный бизнес Мурманской области».

Напомним: в Мурманской области объявили о приеме заявок на региональный конкурс «Молодой предприниматель года». К участию приглашают ярких и амбициозных представителей молодежи региона, которые хотят заявить о себе, получить поддержку бизнеса и приобрести новые деловые связи.

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