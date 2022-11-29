Андрей Чибис о трех погибших участниках спецоперации: Мы в неоплатном долгу перед этими парнями

Губернатор сообщил о гибели заполярных военнослужащих.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице «ВКонтакте» сообщил о гибели троих военнослужащих, участвовавших в спецоперации. Из боя не вернулись Андрей Малыгин, Сергей Нечаев, Алексей Середин.

- Воины, защитники, участники специальной военной операции и храбрые внуки победителей Великой Отечественной войны. Север запомнит вас такими - героями нашего времени, сохранит память о вас, как пример истинного мужества и отваги. Мы в неоплатном долгу перед этими парнями. Вечная память и вечный покой, - написал Андрей Чибис.

Губернатор сообщил о гибели заполярных военнослужащих.

В середине ноября губернатор написал также о гибели двух заполярных военнослужащих.

В Мурманской области уже почти месяц работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции - его открыли 1 ноября. Его отделения открыты в 12 муниципалитетах, за каждым закреплены кураторы.

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