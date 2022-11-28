Андрей Малахов призвал поддержать Мурманск в борьбе за звание молодежной столицы России

Андрей Малахов призывает голосовать за Мурманск в конкурсе от Росмолодежи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманск вошел в число семи городов, которые борются за звание молодежной столицы России. Конкурс проводит федеральное агентство Росмолодежь. Голосовать за столицу Заполярью призывает уроженец Мурманской области Андрей Малахов.

- Участвовать в конкурсе на титул «Молодежной столицы России» захотело 59 больших и маленьких городов со всей страны и только семь из них допустили к голосованию. Соперниками Мурманска в борьбе за победу стали Владивосток, Новый Уренгой, Нижний Новгород, Калининград, Тула и Красноярск, - написал Малахов в своем Telegram-канале.

Голосование продлится до 10 декабря на сайте. Желающим поддержать Мурманск надо пройти авторизацию на Госуслугах, АИС «Молодежь России» или dobro.ru.

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